Sì dell' Ars alla Finanziaria Ma la maggioranza esce dall' Aula a pezzi
L’Ars ha dato il via libera alla Finanziaria, anche se la maggioranza si è sfaldata durante la votazione. Dopo tre giorni di discussioni e modifiche, il testo è stato ridotto significativamente, con i lavori che sono proseguiti fino a tarda sera. Solo le ultime tabelle mancavano all’approvazione, mentre questo giornale era già andato in stampa. Sì dell'Ars alla Finanziaria, ma la maggioranza esce dall'Aula a pezzi.
E arrivò l’ultimo miglio, dopo tre giorni di passione e un testo più che dimezzato, con i lavori all’Ars continuati fino a tardissima serata, quando mancavano da approvare «solo» le delicatissime tabelle e questo giornale era andato ormai in stampa. Ma comunque vada, a prescindere dalla tempistica, il via libera alla Finanziaria potrebbe passere alla storia come la vittoria di Pirro del centrodestra. 🔗 Leggi su Feedpress.me
