Sì dell' Ars alla Finanziaria Ma la maggioranza esce dall' Aula a pezzi

L’Ars ha dato il via libera alla Finanziaria, anche se la maggioranza si è sfaldata durante la votazione. Dopo tre giorni di discussioni e modifiche, il testo è stato ridotto significativamente, con i lavori che sono proseguiti fino a tarda sera. Solo le ultime tabelle mancavano all’approvazione, mentre questo giornale era già andato in stampa. Sì dell'Ars alla Finanziaria, ma la maggioranza esce dall'Aula a pezzi.

Finanziaria, sì dell'Ars al south working: più assunzioni e lavoro a distanza, ecco cosa prevede la norma - Approvata la misura fortemente voluta da Schifani e che era stata bocciata a ottobre con i voti dei franchi tiratori nel pieno del caos sulla manovra quater. palermotoday.it

La maggioranza di Schifani non esiste più. La finanziaria doveva essere la prova del 9 della tenuta della coalizione di centrodestra ed è diventata una Caporetto. Lo avevamo detto mesi fa e lo ripetiamo anche oggi: Schifani stacchi la spina e liberi la Sicilia. - facebook.com facebook

La pantomima di bassa qualità messa in scena dalla maggioranza sulla finanziaria é la prova del fallimento o, meglio, della totale assenza di una visione di politica economica di Meloni. Siamo alla quarta legge di bilancio, la penultima della legislatura, siamo x.com

