L’industria lombarda, dall’automotive alla chimica, gioca un ruolo chiave nel contesto europeo. In questa intervista, l’assessore Guido Guidesi analizza le sfide e le opportunità che l’Europa affronta per sostenere lo sviluppo industriale e garantire una crescita equilibrata. La revisione del piano sull’automotive evidenzia l’importanza di strategie condivise per affrontare le trasformazioni in atto e mantenere la competitività a livello globale.

L’Europa si trova di fronte a bivi importanti per il futuro del suo sviluppo economico e la partita dell’ industria, ben manifesta nella recente revisione del piano sull’automotive, è centrale. Come sono lette queste dinamiche dai decisori che guidano i territori capofila dello sviluppo europeo? Del tema InsideOver discute oggi con Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia nelle giunte guidate da Attilio Fontana dal gennaio 2021. Assessore, la Lombardia è da sempre un motore manifatturiero europeo, ma oggi l’Europa si trova a un bivio: tra la necessità di rilanciare la competitività industriale e la pressione di transizione ecologica e digitale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dall’auto alla chimica, l’industria lombarda e la sfida dell’Europa. Parla l’assessore Guido Guidesi

