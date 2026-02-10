A pochi giorni dal vertice Ue a Limburgo, Parigi insiste sugli eurobond, spingendo per un nuovo strumento di debito condiviso. La Germania, invece, si oppone con fermezza e boccia la proposta di Emmanuel Macron, lasciando aperta la partita tra le due capitali.

Il governo tedesco del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha respinto la proposta del presidente francese, Emmanuel Macron, di lanciare un nuovo piano di debito comune europeo, alla vigilia dal vertice informale dei leader Ue che si terrà giovedì nel castello di Alden-Biesen, nel Limburgo, dedicato alla competitività. In un'intervista a sei media europei, Macron ha rilanciato l'idea di un nuovo schema di prestiti comuni, sul modello degli eurobond, per finanziare investimenti nell'intelligenza artificiale, difesa e green e consentire all'Europa di tenere il passo di Stati Uniti e Cina. "Pensiamo che, vista l'agenda del vertice, questo distragga un po' da quello che conta davvero, cioè che abbiamo un problema di produttività", ha replicato un funzionario del governo tedesco, vicino al cancelliere, citato da Politico a condizione di anonimato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Parigi spinge per gli eurobond. La Germania boccia la linea Macron

La Germania mette un freno alla proposta di Macron sugli eurobond.

La proposta di Eurobond avanzata dalla Francia ha incontrato il no deciso di Berlino.

