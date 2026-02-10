Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5 con Taratata, il nuovo show dedicato alla musica. La prima puntata ha visto tante esibizioni, duetti e cover, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Tra i momenti più commentati, il bacio tra Giorgia e Bonolis ha attirato l’attenzione, mentre Emma ha stregato tutti con la sua energia. La serata ha mostrato che il ritorno del conduttore si preannuncia ricco di sorprese.

Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5 con Taratata, appuntamento dedicato alla musica con tanti ospiti, duetti, cover ed esibizioni che lasciano il segno. La puntata del 9 febbraio 2026 di Taratata è andata in scena presso la ChorusLife Arena di Bergamo con ospiti Ligabue, Biagio Antonacci, Giorgia, Emma, ma anche Max Pezzali ed Elisa. Un evento dedicato alla musica che riporta sul piccolo schermo, dopo oltre vent’anni, uno show particolarmente apprezzato che da molti è stato definito come il “Sanremo di Canale 5”. La formula di Paolo Bonolis? Tanto semplice quanto efficace: canzoni che hanno segnato generazioni e che è impossibile non cantare, artisti amatissimi dal pubblico e storie appassionanti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Taratata, le pagelle della prima puntata: Giorgia bacia Bonolis (9) Emma è un uragano (7)

Questa sera in prima serata su Canale 5 torna Taratata, lo storico show musicale che porta sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo alcuni tra i nomi più amati della musica italiana.

Questa sera su Canale 5 torna "Taratata" con Paolo Bonolis alla guida.

