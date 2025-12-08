Il segreto per dei dolci sofficissimi è in un ingredienti che scarti sempre non farlo più

Quando compri la ricotta o la prepari in casa, rimane sempre quel liquido trasparente o biancastro che in molti buttano via. Ebbene, quello è il siero della ricotta (o latticello), un ingrediente prezioso che merita di essere riutilizzato. Non gettarlo più: è il segreto zero sprechi per rendere i tuoi dolci incredibilmente soffici e umidi. Il siero è molto più di semplice acqua. È un concentrato di proteine, vitamine e minerali, e usarlo nei tuoi impasti ti dà un doppio vantaggio. Questo liquido aggiunge una morbidezza unica all’impasto. Le torte fatte con il siero tendono a rimanere più umide e soffici a lungo, a differenza di quelle fatte solo con acqua o latte normale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

