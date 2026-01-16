Pallanuoto la Polisportiva Riccione debutta in serie C | allo Stadio del Nuoto arriva la corazzata Lodi
Sabato 17 gennaio alle 18:30, lo Stadio del Nuoto di Riccione ospiterà il debutto della Polisportiva Riccione nel campionato di Serie C di pallanuoto. La squadra affronta la formazione di Lodi, una delle più competitive del campionato. Questa partita segna un importante traguardo per la società, che si prepara a confrontarsi con un avversario di livello in una categoria nuova.
Riflettori accesi sullo Stadio del Nuoto di Riccione. Sabato (17 gennaio), alle ore 18,30, Polisportiva Riccione farà il suo esordio assoluto nel campionato di Serie C. Un debutto dal sapore di grande sfida, che vedrà i padroni di casa affrontare subito una delle principali pretendenti al titolo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Polisportiva Riccione: la pallanuoto riparte con i campionati giovanili delle categorie juniores e ragazzi
Leggi anche: Dai campioni della pallanuoto all'artistico, la Polisportiva Riccione consegna gli Sports Awards
Polisportiva Riccione torna in Serie C: presentata oggi in comune la prima squadra di pallanuoto; Pallanuoto. Riccione riparte dalla C: Obiettivo salvezza.
La Polisportiva Riccione debutta in Serie C contro la corazzata Lodi - Sabato 17 gennaio, alle ore 18:30 , Polisportiva Riccione farà il suo esordio assoluto nel campionato di Serie C. newsrimini.it
Pallanuoto. Riccione riparte dalla C: "Obiettivo salvezza» - Alla vigilia dell’inizio del campionato, la prima squadra della ... ilrestodelcarlino.it
Polisportiva Riccione torna in Serie C: presentata oggi in comune la prima squadra di pallanuoto - Alla vigilia dell’inizio del campionato nazionale di Serie C di pallanuoto, la Prima Squadra di Polisportiva Riccione è stata ufficialmente presentata nella ... chiamamicitta.it
Polisportiva Riccione - Sezione Pallanuoto Questo il calendario ufficiale del girone di andata delle partite che la nostra squadra di pallanuoto in serie C dovrà affrontare nelle prossime settimane. Si ringraziano caldamente gli sponsor che hanno sostenuto il n - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.