Pallanuoto serie C Riccione parte male poi reagisce | Parma passa allo Stadio del Nuoto
Nella seconda giornata del campionato di Serie C di pallanuoto, la Polisportiva Riccione
Allo Stadio del Nuoto Riccione paga un primo tempo negativo, poi sfiora la rimonta. Segnali positivi nonostante la sconfitta Una Polisportiva Riccione “Giano Bifronte” cede il passo al Parma nella seconda giornata del campionato di Serie C. Allo Stadio del Nuoto, il tabellino finale recita 9-14, un punteggio che racconta solo in parte l’altalena di emozioni di un match deciso da approcci diametralmente opposti. L’impatto dei padroni di casa con il match è traumatico. Dopo soli 30 secondi, il Parma mette in chiaro la propria superiorità fisica: Gorreri capitalizza un’inferiorità numerica locale con un potente fendente.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Pallanuoto, la Polisportiva Riccione debutta in serie C: allo Stadio del Nuoto arriva la “corazzata” LodiSabato 17 gennaio alle 18:30, lo Stadio del Nuoto di Riccione ospiterà il debutto della Polisportiva Riccione nel campionato di Serie C di pallanuoto.
