The Rocky Horror Show torna in Italia | il musical cult che trasforma ogni sera in una festa

30 nov 2025

Cinquant’anni dopo il debutto cinematografico, il fenomeno che ha rivoluzionato il teatro musicale mondiale approda nei teatri italiani con un tour che promette di scatenare corsetti, calze a rete e l’inconfondibile coreografia del Time Warp. The Rocky Horror Show, il leggendario musical di Richard O’Brien diretto da Christopher Luscombe, è prodotto da Alveare Produzioni in collaborazione con Trafalgar Theatre Productions e fa tappa a Bologna, Trieste, Milano e Roma tra novembre 2025. Un rito collettivo che sfida il tempo. Non è solo uno spettacolo teatrale. The Rocky Horror Show è un’esperienza immersiva dove la quarta parete si dissolve completamente. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

