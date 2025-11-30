The Rocky Horror Show torna in Italia | il musical cult che trasforma ogni sera in una festa
Cinquant’anni dopo il debutto cinematografico, il fenomeno che ha rivoluzionato il teatro musicale mondiale approda nei teatri italiani con un tour che promette di scatenare corsetti, calze a rete e l’inconfondibile coreografia del Time Warp. The Rocky Horror Show, il leggendario musical di Richard O’Brien diretto da Christopher Luscombe, è prodotto da Alveare Produzioni in collaborazione con Trafalgar Theatre Productions e fa tappa a Bologna, Trieste, Milano e Roma tra novembre 2025. Un rito collettivo che sfida il tempo. Non è solo uno spettacolo teatrale. The Rocky Horror Show è un’esperienza immersiva dove la quarta parete si dissolve completamente. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
The Rocky Horror Picture Show is at Teatro Gustavo Modena (GE). - facebook.com Vai su Facebook
RAF in concerto, Green Christmas, The Rocky Horror Show ed altri eventi a Milano nella #newsletterEventi di @eventiatmilano pubblicata oggi Scopri di più ? preview.mailerlite.io/emails/webview… Vai su X
The Rocky Horror Show al Brancaccio, cinquant’anni dopo diverte e scandalizza ancora - Per il cinquantesimo anniversario dell’avvento sconvolgente di The Rocky Horror Picture Show sul grande schermo, una nuova (benché sostanzialmente fedele) versione dello spettacolo originale, da cui i ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
The Rocky Horror Show al Teatro Brancaccio - Il leggendario e trasgressivo musical di Richard O'Brien, torna nel 2025 in tour con il suo mix esplosivo di musica rock e travolgente energia. Segnala itinerarinellarte.it
The Rocky Horror, in Italia il musical più trasgressivo di sempre - In occasione dei suoi splendidi cinquant’anni, il leggendario e sovversivo show torna il Italia con un interprete d’eccezione ... Scrive panorama.it