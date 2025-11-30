Cinquant’anni dopo il debutto cinematografico, il fenomeno che ha rivoluzionato il teatro musicale mondiale approda nei teatri italiani con un tour che promette di scatenare corsetti, calze a rete e l’inconfondibile coreografia del Time Warp. The Rocky Horror Show, il leggendario musical di Richard O’Brien diretto da Christopher Luscombe, è prodotto da Alveare Produzioni in collaborazione con Trafalgar Theatre Productions e fa tappa a Bologna, Trieste, Milano e Roma tra novembre 2025. Un rito collettivo che sfida il tempo. Non è solo uno spettacolo teatrale. The Rocky Horror Show è un’esperienza immersiva dove la quarta parete si dissolve completamente. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - The Rocky Horror Show torna in Italia: il musical cult che trasforma ogni sera in una festa