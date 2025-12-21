Chiudiamo il bilancio del Senato con altri 10 milioni di risparmi | Palazzo Madama oggi è un modello virtuoso Parla Gaetano Nistri

Il Senato ha annunciato un consistente risparmio di 10 milioni di euro, portando il totale dei risparmi a 30 milioni dall’inizio della Legislatura. Questo risultato è stato possibile grazie all’impegno e alla gestione oculata delle risorse, con Palazzo Madama che si conferma come un esempio di efficienza e sobrietà. Parla Gaetano Nistri.

Anche grazie al lavoro costante del senatore questore Gaetano Nastri, novarese e riferimento nazionale per Fratelli d’Italia, il Senato ha approvato all’unanimità il bilancio interno del 2025 e il rendiconto del 2024 raggiungendo un risparmio di 30 milioni di euro dall’inizio della Legislatura. Senatore Nastri, 30 milioni di euro di risparmi in tre anni, come ci siete riusciti? «Il successo è frutto di un lavoro e di una collaborazione costante. Grazie alla guida del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, all’impegno dei Questori e al contributo di tutti i gruppi parlamentari e all’amministrazione, il bilancio 2025 è stato approvato per la terza volta all’unanimità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

