Vandalizzata la panchina tricolore del Giorno del ricordo a Lanciano FOTO

La panchina tricolore di Lanciano, dedicata alla famiglia Agostinis in occasione del Giorno del Ricordo, è stata vandalizzata con una scritta ingiuriosa. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità, che ha condannato l'atto e ribadito il rispetto per la memoria e le persone coinvolte. La vicenda sottolinea l'importanza di preservare i simboli di memoria e di confronto civile nel rispetto delle diverse sensibilità.

Vandalizzata con una scritta ingiuriosa la panchina tricolore installata a Lanciano in occasione del Giorno del ricordo, intitolata alla famiglia Agostinis, esuli istriani. Ne dà notizia Luca Battistella, referente del comitato 10 febbraio per la città di Lanciano."Un gesto grave e vergognoso -.

