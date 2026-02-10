A Palagiano le inondazioni hanno messo in ginocchio alcune zone del paese. Scalera, un residente, denuncia criticità che si sono intensificate negli ultimi mesi. La Regione viene chiamata a intervenire subito per mettere in sicurezza il territorio, che rischia di peggiorare se non si agisce ora. A novembre, avevo già chiesto un’audizione per parlare di questa emergenza, che coinvolge anche i Comuni vicini come Palagianello, Castellaneta e Ginosa. La situazione resta critica e i cittadini chiedono interventi concreti.

Tarantini Time Quotidiano “Nel novembre del 2023 presentai richiesta di audizione per affrontare la questione della salvaguardia del territorio compreso tra i comuni di Palagianello, Castellaneta, Ginosa Laterza e Palagiano, legato al rischio idrogeologico. L’area coinvolta si estende da Ginosa fino a Palagiano, con epicentro alla località Pino di Lenne. Quei territori compresi nei bacini idrografici del fiume Lenne e del fiume Lato erano e sono costantemente soggetti a periodiche inondazioni causate dall’assetto generale idrogeomorfologico, ma anche da una serie di interventi antropici che hanno modificato nel tempo il regolare deflusso delle acque. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Palagiano, Scalera: “Inondazioni e criticità idrogeologica nel territorio di Palagiano. La Regione intervenga immediatamente per la messa in sicurezza”

Approfondimenti su Palagiano Inondazioni

Le recenti gelate notturne nel Tarantino hanno causato danni significativi alle colture nelle aree di Palagiano, Palagianello e Castellaneta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Palagiano Inondazioni

Argomenti discussi: Inondazioni e criticità idrogeologica nel territorio di Palagiano, Scalera: La Regione intervenga immediatamente per la messa in sicurezza; Agenzia nr. 167 - Inondazioni e criticità idrogeologica nel territorio di Palagiano, Scalera: La Regione intervenga immediatamente per la messa in sicurezza; Palagiano | Rischio idrogeologico: occhi puntati sui fiumi Lenne e Lato.

Rifiuti: Palagiano (Idv), Istituire un registro tumori in CampaniaLo chiede Antonio Palagiano, parlamentare dell’Italia dei Valori, in un’interrogazione al ministro della Salute Fazio. Per l’esponente dell’Idv è inconcepibile che in una delle regioni più colpite ... quotidianosanita.it

Stamattina visita a sorpresa nel mio ufficio del Presidente della Giunta Regionale De Caro e del Presidente del Consiglio Matarrelli. È stata l’occasione per affrontare alcuni dei temi più scottanti che riguardano la provincia di Taranto. Antonio Paolo Scalera - facebook.com facebook