Palagiano Scalera | Inondazioni e criticità idrogeologica nel territorio di Palagiano La Regione intervenga immediatamente per la messa in sicurezza
A Palagiano le inondazioni hanno messo in ginocchio alcune zone del paese. Scalera, un residente, denuncia criticità che si sono intensificate negli ultimi mesi. La Regione viene chiamata a intervenire subito per mettere in sicurezza il territorio, che rischia di peggiorare se non si agisce ora. A novembre, avevo già chiesto un’audizione per parlare di questa emergenza, che coinvolge anche i Comuni vicini come Palagianello, Castellaneta e Ginosa. La situazione resta critica e i cittadini chiedono interventi concreti.
Tarantini Time Quotidiano “Nel novembre del 2023 presentai richiesta di audizione per affrontare la questione della salvaguardia del territorio compreso tra i comuni di Palagianello, Castellaneta, Ginosa Laterza e Palagiano, legato al rischio idrogeologico. L’area coinvolta si estende da Ginosa fino a Palagiano, con epicentro alla località Pino di Lenne. Quei territori compresi nei bacini idrografici del fiume Lenne e del fiume Lato erano e sono costantemente soggetti a periodiche inondazioni causate dall’assetto generale idrogeomorfologico, ma anche da una serie di interventi antropici che hanno modificato nel tempo il regolare deflusso delle acque. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Approfondimenti su Palagiano Inondazioni
Scalera: “Gelate notturne nel Tarantino. La Regione Puglia intervenga subito”
Le recenti gelate notturne nel Tarantino hanno causato danni significativi alle colture nelle aree di Palagiano, Palagianello e Castellaneta.
Assalto al bancomat di Palagiano, la banda colpisce ancora
Ultime notizie su Palagiano Inondazioni
Argomenti discussi: Inondazioni e criticità idrogeologica nel territorio di Palagiano, Scalera: La Regione intervenga immediatamente per la messa in sicurezza; Agenzia nr. 167 - Inondazioni e criticità idrogeologica nel territorio di Palagiano, Scalera: La Regione intervenga immediatamente per la messa in sicurezza; Palagiano | Rischio idrogeologico: occhi puntati sui fiumi Lenne e Lato.
Rifiuti: Palagiano (Idv), Istituire un registro tumori in CampaniaLo chiede Antonio Palagiano, parlamentare dell’Italia dei Valori, in un’interrogazione al ministro della Salute Fazio. Per l’esponente dell’Idv è inconcepibile che in una delle regioni più colpite ... quotidianosanita.it
Stamattina visita a sorpresa nel mio ufficio del Presidente della Giunta Regionale De Caro e del Presidente del Consiglio Matarrelli. È stata l’occasione per affrontare alcuni dei temi più scottanti che riguardano la provincia di Taranto. Antonio Paolo Scalera - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.