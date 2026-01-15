Scalera | Gelate notturne nel Tarantino La Regione Puglia intervenga subito

Le recenti gelate notturne nel Tarantino hanno causato danni significativi alle colture nelle aree di Palagiano, Palagianello e Castellaneta. La Regione Puglia è chiamata a intervenire prontamente per supportare gli agricoltori colpiti e tutelare il territorio da ulteriori conseguenze economiche e ambientali. La situazione richiede attenzione immediata per limitare i danni e favorire la ripresa delle attività agricole locali.

Tarantini Time Quotidiano “Il brusco e improvviso calo delle temperature registrato nei giorni scorsi ha colpito duramente il versante occidentale della provincia di Taranto, provocando pesanti gelate nelle campagne di Palagiano, Palagianello e Castellaneta e mettendo in ginocchio numerose aziende agricole del territorio. Parliamo di danni ingenti – ha dichiarato il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera – che rischiano di compromettere intere produzioni e il lavoro di centinaia di agricoltori. È una situazione che non può essere sottovalutata né affrontata con lentezze burocratiche I tre Comuni interessati si stanno già attivando per predisporre le formali segnalazioni di calamità atmosferica da inviare alla Regione Puglia, affinché gli uffici competenti possano procedere rapidamente alla delimitazione delle aree colpite e alla quantificazione dei danni alle colture e alle strutture aziendali. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Scalera: “Gelate notturne nel Tarantino. La Regione Puglia intervenga subito” Leggi anche: Treni soppressi sulla linea Ferrara-Ravenna. "Nessuna alternativa, la Regione intervenga subito" Leggi anche: Dopo la neve, attese le gelate notturne: mezzi spargisale in azione

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.