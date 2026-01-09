L'intervento di Giorgia Meloni sulla situazione in Venezuela evidenzia la sua critica alla sinistra e alle politiche di supporto a Maduro. La leader sottolinea l’importanza di riconoscere le reali condizioni del popolo venezuelano, invitando a una riflessione sulle responsabilità e le implicazioni delle scelte politiche internazionali. Un intervento che invita a un'analisi più accurata dei fatti e delle conseguenze delle alleanze politiche.

"Mi pare che non si abbia contezza, o che si finga di non vedere, qual è la situazione nella quale versa il popolo venezuelano". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato, durante la conferenza stampa di inizio anno nell’Aula dei gruppi parlamentari della Camera, le iniziative di alcune sigle della sinistra e della Cgil contro l’intervento americano in Venezuela. Il premier ha richiamato le condizioni materiali del Paese sudamericano, sottolineando come "in Venezuela un docente guadagni due dollari al mese, più bonus che portano lo stipendio a circa 160 dollari", e come "i ragazzi vadano a scuola solo due giorni a settimana", in un contesto di "povertà oggettivamente dilagante". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sempre dalla parte sbagliata storia". La lezione di Meloni alla sinistra pro Maduro

Leggi anche: "Sempre dalla parte sbagliata della storia". Venezuela, Meloni inchioda la sinistra

Leggi anche: Proteste Cgil su Venezuela, Meloni: Sinistra sempre dalla parte sbagliata della Storia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Punto nave. Maduro catturato dagli Stati Uniti! In corso tentativo di regime change: i 3 possibili scenari e cosa guardare.

OpenAI è 'dalla parte sbagliata della storia'. Sam Altman apre ai modelli open source - Durante un AMA (Ask Me Anything) su Reddit, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha ammesso che l'azienda è stata "dalla parte sbagliata della storia" riguardo alla decisione di non rendere open source le ... hwupgrade.it

Pride: Zan (PD): Meloni sempre dalla parte sbagliata della storia - “Oggi a Budapest un fiume di persone ha sfilato contro il divieto di Orbàn al Pride. partitodemocratico.it

Fratoianni: “Ipocrita e complice, questa maggioranza si schiera dalla parte sbagliata della storia” - Giorgia Meloni sarà conseguente dopo la presa di distanza dal raid israeliano alla Sacra Famiglia di Gaza? repubblica.it

"Mi sembra surreale che dei sindacalisti italiani dicano ai venezuelani cosa significa essere venezuelani. La sinistra sta sempre dalla parte sbagliata della storia...". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di fine anno a proposito dell - facebook.com facebook

Venezuela, Giorgia Meloni attacca: "Sinistra sempre dalla parte sbagliata della storia". x.com