PAGELLE nerazzurre Ederson lottatore Raspadori inventa Djimsiti e Kolasinac con pochi affanni

Nel match di oggi, l’Inter ha ottenuto una vittoria convincente contro il Napoli. Ederson si è distinto come un vero lottatore tra i pali, mentre Raspadori ha inventato alcune giocate decisive in attacco. Djimsiti e Kolasinac hanno gestito con calma le proprie zone difensive, senza troppi problemi. Carnesecchi ha chiuso la partita con un 6,5, salvando un gol nel finale, e Scalvini si è dimostrato attento dietro, anche se il suo lavoro non ha richiesto sforzi straordinari.

CARNESECCHI 6,5. Ex di turno, poco impegnato ma nel finale salva su Djuric. SCALVINI 6,5. Attento dietro, ma non deve fare gli straordinari. DJIMSITI 6,5. Sempre concentrato, non concede nulla a Vardy e Djuric. KOLASINAC 6,5. Normale tran tran in una giornata di tranquillità difensiva. ZAPPACOSTA 7,5. Si regala un gol da collezione, a 33 anni e mezzo sta vivendo una seconda gioventù. PASALIC 6,5. Sostituisce De Roon da mediano e capitano, non lo fa rimpiangere in entrambi i ruoli. EDERSON 6,5. Pomeriggio facile, ma non abbassa mai la tensione e lotta su ogni pallone. ZALEWSKI 6,5. Fa bene a sinistra, con corsa e cross.

