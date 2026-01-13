Atalanta al lavoro verso Pisa | Bellanova e Kolasinac in miglioramento Djimsiti da valutare

L'Atalanta si prepara alla trasferta di Pisa, con Bellanova e Kolasinac in fase di miglioramento e Djimsiti ancora in valutazione. La squadra lavora con attenzione in vista della prossima partita, mentre le decisioni definitive verranno prese nelle prossime ore. Se non sarà il match contro Pisa, l’obiettivo potrebbe essere l’Athletic. La società monitora attentamente la condizione dei giocatori, in un contesto di progressivo recupero.

Non uno, non due, non tre ma addirittura quattro. Se non sarà Pisa, sarà per l’Athletic. Insomma, una questione di giorni. Parliamo del numero di giocatori che l’Atalanta dovrebbe ritrovare in questa parte centrale di gennaio, tra i due match a distanza di cinque giorni, venerdì 16 all’Arena Garibaldi contro i toscani e mercoledì 21 in Champions League contro i baschi. In ordine cronologico – partendo da chi si è infortunato prima – i progressi più importanti sono quelli fatti da Raoul Bellanova, tornato nell’allenamento di martedì mattina a lavorare in campo: per l’esterno classe 2000 il programma prevedeva una seduta ancora soltanto individuale, ma il rientro in gruppo non è più così lontano e la lesione al bicipite femorale accusata contro il Chelsea è ormai quasi del tutto superata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

