Atalanta-Athletic Club le formazioni ufficiali | in difesa tornano Kossounou Djimsiti e Kolasinac

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Athletic Club per la 7ª giornata della Champions League 202526 vedono il ritorno di Kossounou, Djimsiti e Kolasinac in difesa. La partita, valida per la fase a gironi, rappresenta un importante appuntamento per la qualificazione della squadra bergamasca. Ecco le scelte dei due allenatori, con la formazione ufficiale annunciata prima del calcio d'inizio.

Bergamo. Ci sono i ritorni dal primo minuto di Kossounou e di Kolasinac nelle formazioni ufficiali di Atalanta-Athletic Club, gara valida per la 7ª giornata della League Phase della Champions League 202526, che per la Dea è quasi un match point qualificazione. I nerazzurri se la giocano con il rientro di Djimsiti al centro dopo il problema al bacino, oltre ai due braccetti, cambiando tutta la linea rispetto alla trasferta di Pisa. A centrocampo Ederson torna titolare vicino a De Roon, con Zappacosta e Bernasconi sulle corsie. Ademola Lookman c’è e parte dalla panchina, con Scamacca al centro del reparto offensivo spalleggiato da De Ketelaere e Zalewski, ancora confermato nel tridente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Settimane senza Djimsiti e Kossounou, ma non è emergenza difesa: Atalanta, quante soluzioniSettimane senza Djimsiti e Kossounou, ma la solidità difensiva dell’Atalanta non è in crisi.

Atalanta-Chelsea, le formazioni ufficiali: sorpresa Bernasconi, Kolasinac titolareEcco le formazioni ufficiali di Atalanta-Chelsea, con alcune sorprese: Bernasconi in campo dall'inizio e Kolasinac titolare nella difesa nerazzurra.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao quote 7ª giornata Champions; Atalanta-Athletic: probabili formazioni, quando e dove vederla; Atalanta-Athletic Club: dove vederla, canale tv, streaming, formazioni.

Atalanta-Athletic Club, le formazioni ufficiali: in difesa tornano Kossounou, Djimsiti e KolasinacScamacca guida l'attacco con De Ketelaere e Zalewski confermati, nessuna sorpresa sulle fasce e in mediana con Ederson di nuovo titolare. Lookman parte dalla panchina ... bergamonews.it

LIVE! Atalanta-Athletic Club, tutti gli aggiornamenti in direttaAllo stadio di Bergamo la prima notte europea del 2026: Dea a caccia di una vittoria per conquistare gli ottavi senza passare dai playoff ... bergamonews.it

In campo così per #AtalantaAthletic Our starting XI for Atalanta v Athletic Club #UCL #GoAtalantaGo x.com

Champions League, oggi Atalanta–Athletic Bilbao: orario, probabili formazioni, dove vederla in tv I bergamaschi puntano a una vittoria per passare direttamente agli ottavi - facebook.com facebook