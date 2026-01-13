Alloggi Erp pubblicato l’avviso per la formazione delle graduatorie comunali | domande a partire dal 2 marzo
È stato pubblicato l’avviso pubblico per la formazione delle graduatorie comunali relative agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Le domande possono essere presentate a partire dal 2 marzo. L’iniziativa, annunciata dall’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative Molly Chiusolo, permette ai cittadini di inserirsi nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e di partecipare alle procedure di assegnazione degli alloggi ERP.
Tempo di lettura: 3 minuti L’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative Molly Chiusolo rende noto che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e per la formazione delle graduatorie comunali finalizzate all’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). L’Avviso, consultabile integralmente al seguente link https:static1.squarespace.comstatic5d88ca2fb276b02cbaef607dt695381fe14317977d4de6dcb1767080446614DD+430+del+18.12.2025AVVISO.pdf, consente ai cittadini del Comune di Benevento che si trovano in condizioni di difficoltà abitativa di presentare domanda per l’assegnazione degli alloggi ERP disponibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
