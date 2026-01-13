Alloggi Erp pubblicato l’avviso per la formazione delle graduatorie comunali | domande a partire dal 2 marzo

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la formazione delle graduatorie comunali relative agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Le domande possono essere presentate a partire dal 2 marzo. L’iniziativa, annunciata dall’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative Molly Chiusolo, permette ai cittadini di inserirsi nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e di partecipare alle procedure di assegnazione degli alloggi ERP.

