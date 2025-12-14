Finestre abbandonate in via degli Ernici dopo i lavori agli alloggi di Erp

In via degli Ernici a Chieti, nelle vicinanze dei lavori agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono state lasciate finestre abbandonate, creando una situazione di degrado e potenziale pericolo. A segnalare il problema è Alessandro Carbone, candidato sindaco di Spazio Liberale per Chieti, evidenziando l’incuria e l’incapacità di gestione dell’area.

© Chietitoday.it - Finestre abbandonate in via degli Ernici dopo i lavori agli alloggi di Erp Finestre abbandonate in via degli Ernici a Chieti (zona Tricalle) dopo i lavori agli alloggi di Erp: a denunciare una situazione di degrado, pericolo e irresponsabilità è Alessandro Carbone, candidato sindaco di Spazio Liberale per Chieti.“La vicenda riguarda gli alloggi di edilizia residenziale. Chietitoday.it Chieti: finestre abbandonate dopo i lavori agli alloggi di ERP di Via degli Ernici https://abruzzosera.it/attualita/chieti-finestre-abbandonate-dopo-i-lavori-agli-alloggi-di-erp-di-via-degli-ernici/ - facebook.com facebook