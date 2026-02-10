Padre violenta figlia minorenne che resta incinta gravidanza scoperta dalla madre | aveva dolori addominali

In provincia di Brescia, un uomo è stato arrestato per aver violentato ripetutamente la propria figlia minorenne. La ragazza, che ora ha scoperto di essere incinta, aveva accusato dolori addominali. La madre ha scoperto tutto e ha chiamato le forze dell’ordine. Ora l’uomo si trova in carcere, mentre la giovane aspetta di capire cosa succederà.

