Abusi sulla figlia minorenne che resta incinta | il padre-orco arrestato in provincia di Brescia

La polizia ha arrestato un uomo in provincia di Brescia con l’accusa di aver abusato della propria figlia minorenne, che ora aspetta un bambino. La scoperta è avvenuta dopo le indagini della squadra mobile, che hanno portato all’arresto dell’uomo. La giovane, ancora molto giovane, ha raccontato tutto agli agenti, confermando le violenze subite negli ultimi mesi. Ora si cerca di tutelare la ragazza e di fare luce su quanto accaduto.

Brescia, 10 febbraio 2026 – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo residente in provincia di Brescia con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia minorenne, rimasta incinta a seguito degli abusi. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile in applicazione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Brescia su richiesta della Procura. L'avvio delle indagini. La vicenda è emersa dopo che la bambina era stata accompagnata dalla madre al Pronto soccorso per forti dolori addominali; gli esami medici hanno accertato lo stato di gravidanza, facendo scattare le segnalazioni e l'avvio delle indagini.

