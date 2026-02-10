Pace fatta tra la Perla del lago e Trenord | riecco i bus navetta

Dopo settimane di tensione, ieri si è raggiunto un accordo tra il Comune di Varenna e Trenord. Sono tornati i bus navetta tra la località lecchese e la rete ferroviaria, garantendo di nuovo il collegamento che era stato sospeso. I residenti e i turisti possono riprendere a muoversi senza problemi tra il lago e la stazione, dopo l’intesa raggiunta.

Dopo la presa di posizione del sindaco di Varenna è stato trovato un accordo con l'azienda regionale dei trasporti. "Un bus ogni ora" Pace fatta tra Varenna e Trenord: nella perla lecchese del lago di Como tornano così i bus sostitutivi. Il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, informa infatti che ieri, 9 febbraio, si è tenuto un incontro con il direttore di Trenord Emanuele De Santis, a seguito della soppressione della fermata dei bus sostitutivi in località Malpensata di Perledo. “L'incontro ha avuto esito positivo e si è giunti a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, che permette di ripristinare il servizio di trasporto pubblico per i cittadini” - fa sapere Manzoni.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Questa mattina a Belluno si è risolta con un accordo tra famiglia e autista la vicenda dell'undicenne lasciato a piedi sotto la neve.

Lunedì 2 febbraio i treni di Trenord fermano per uno sciopero.

