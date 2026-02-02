Belluno 11enne lasciato a piedi dal bus | pace fatta tra la famiglia del ragazzino e l' autista

Questa mattina a Belluno si è risolta con un accordo tra famiglia e autista la vicenda dell’undicenne lasciato a piedi sotto la neve. Il ragazzino, che viaggiava senza biglietto olimpico, era stato lasciato dal bus, ma ora tutto è chiarito e i genitori hanno parlato con l’autista, mettendo fine alla polemica.

A “1Mattina news” pace fatta tra l’autista del bus che ha lasciato a piedi, sotto la neve, un bambino di 11 anni perché senza biglietto olimpico, e i genitori del piccolo. Salvatore Russotto, l’autista, è intervenuto questa mattina in diretta su Rai1, ringraziando il programma e l’inviato Alessandro Banchero per aver avergli fatto incontrare Andrea Zuccolotto e Maria Sole Vatalaro. L’incontro, durante il quale Russotto ha sporto le sue scuse alla famiglia, si è svolto nella giornata di ieri, a porte chiuse. Al termine i genitori hanno dichiarato di aver “compreso la sua situazione”, di voler evitare “questa gogna mediatica” nei confronti di Russotto e che per loro “la questione è chiusa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Belluno, la mamma di un bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus ha accettato le scuse dell'autista.

Un ragazzino di 11 anni è stato lasciato da solo sulla neve dopo essere sceso dal bus in un'area montana.

