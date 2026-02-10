OVHcloud punta su AMD | nuova gamma server Bare Metal 2026 per prestazioni elevate e flessibilità applicativa

OVHcloud annuncia il lancio di una nuova gamma di server Bare Metal 2026. I server sono basati su processori AMD Ryzen e AMD EPYC, e promettono prestazioni elevate con costi contenuti. L’azienda punta a rafforzare la propria offerta nel settore del cloud, offrendo soluzioni più potenti e flessibili per le aziende.

OVHcloud, il provider di cloud francese, ha lanciato una nuova gamma di server Bare Metal 2026 basati su processori AMD Ryzen e AMD EPYC, offrendo elevate prestazioni a costi contenuti. L’annuncio, giunto il 10 febbraio 2026, segna un passo importante nel mercato dell’infrastruttura dedicata, un settore in continua crescita trainato dalla domanda di soluzioni performanti e flessibili. La scelta di AMD come partner tecnologico sottolinea l’impegno dell’azienda francese nel fornire ai propri clienti un’alternativa competitiva rispetto alle tradizionali soluzioni basate su Intel. La nuova offerta Bare Metal 2026 è pensata per supportare carichi di lavoro intensivi come blockchain, virtualizzazione, gaming online e machine learning, con connettività che varia da 1 Gbps a 5 Gbps.🔗 Leggi su Ameve.eu

