La nuova piattaforma di Fincantieri punta su flessibilità e missioni subacquee
Fincantieri ha annunciato che fornirà alla Marina militare una nuova unità di supporto che dovrà incrementare notevolmente la versatilità operativa della flotta. L’iniziativa è volta a rafforzare la capacità italiana di intervenire in ambienti marittimi complessi e mutevoli, potenzialmente fino al fondale. La notizia assume rilievo non solo sotto il profilo militare, ma anche in chiave industriale e strategica, considerando la crescente attenzione verso la sovranità tecnologica nazionale e il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. In un’epoca in cui il Mediterraneo e le rotte marittime globali acquisiscono importanza crescente, l’annuncio segna un passo deciso verso un potenziamento delle capacità operative del Paese, con conseguenze potenzialmente ampie per la difesa e la proiezione navale italiana. 🔗 Leggi su Formiche.net
