Intel 2026 | Chipset Serie 900 Z970 e Z990 per prestazioni elevate e flessibilità su ogni fascia di prezzo

La prossima generazione di chipset Intel, prevista per la fine del 2026, si prepara a rivoluzionare il mercato con due nuovi modelli di fascia alta: Z970 e Z990. Questi chipset sono pensati per offrire alte prestazioni e una maggiore flessibilità, in grado di soddisfare le richieste di utenti e professionisti sempre più esigenti. Saranno compatibili con i nuovi processori Intel Core Ultra Nova Lake-S, puntando a migliorare l’esperienza di utilizzo su ogni fascia di prezzo.

La nuova generazione di chipset Intel Serie 900, attesa per la fine del 2026, introdurrà una novità significativa: due soluzioni di fascia alta, i chipset Z970 e Z990, progettati per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più esigente e per supportare i nuovi processori Intel Core Ultra Nova Lake-S. Questa segmentazione mira a offrire prestazioni elevate a un costo più accessibile, ampliando le opzioni per gli appassionati di tecnologia e i professionisti. Le prime informazioni, diffuse dall'utente jaykihn su X, delineano un panorama che vede Intel coprire l'intero spettro del mercato, dall'entry-level all'entusiasta, passando per il settore professionale. Funzionalità top a un prezzo accessibile? I chipset di fascia alta sarebbero due con Intel Nova LakeSecondo quanto emerso da un elenco condiviso su X, la nuova gamma di chipset Intel Serie 900 si comporrà 5 diversi PCH (Platform Controller Hub) che introdurranno per la prima volta due diverse soluzi ... hwupgrade.it Intel serie 900: trapelate le specifiche dei chipset per Nova Lake S e piattaforme LGA 1954Una fuga di informazioni rivela cinque chipset Intel serie 900 destinati ai futuri processori Nova Lake S. multiplayer.it

