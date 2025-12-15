Sala giochi mascherata da associazione sportiva | stop del Questore dopo i controlli della Polizia

Il Questore di Messina ha disposto la chiusura di una sala giochi gestita all’interno di un’associazione sportiva dilettantistica, a seguito di controlli della Polizia che hanno riscontrato gravi irregolarità. L’intervento si inserisce nell’ambito delle verifiche di sicurezza e legalità mirate a contrastare attività non conformi alle normative vigenti.

© Messinatoday.it - Sala giochi mascherata da associazione sportiva: stop del Questore dopo i controlli della Polizia Il Questore di Messina, Annino Gargano, ha disposto l’immediata cessazione dell’attività di sala giochi all’interno di un’associazione sportiva dilettantistica cittadina, al termine di una serie di controlli amministrativi che hanno fatto emergere gravi violazioni della normativa vigente.Il. Messinatoday.it Masquerade Messina, sala giochi "fuori legge": sequestri e sanzioni a un'associazione sportiva - La Questura di Messina ha disposto l'immediata cessazione dell'attività di sala giochi presso un'associazione dilettantistica sportiva locale, su ... messina.gazzettadelsud.it

Virtua Racing deluxe a 4 postazioni, sfide fantastiche per chi lo ha provato in sala giochi! Io preferivo Super Sprint a questi mostri enormi! #lifestyle #salagiochi #art #videogamehunters #videogames #vintage #vintagestyle #arcade #sega #arcadestory - facebook.com facebook