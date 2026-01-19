Concorso pubblico e graduatorie | la Cassazione chiarisce i limiti dello scorrimento e le aspettative degli idonei
La sentenza della Cassazione fornisce chiarimenti sui limiti dello scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici e sulle aspettative degli idonei. La graduatoria, infatti, non è soltanto un elenco, ma un elemento fondamentale che determina le possibilità di assunzione e stabilità per i candidati. Comprendere i limiti e le condizioni di utilizzo di questa graduatoria è essenziale per chi partecipa a procedure concorsuali pubbliche.
La graduatoria di un concorso pubblico è molto più di un elenco di nomi: rappresenta, per migliaia di candidati, una promessa implicita di futuro. In particolare, per gli idonei non vincitori, essa alimenta l’idea che una rinuncia, una riorganizzazione o una vacanza di posto possano tradursi, prima o poi, in un’assunzione. È un’aspettativa comprensibile, spesso umanamente fondata, ma non sempre giuridicamente tutelata. A ribadirlo con forza è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 217 del 4 gennaio 2026, destinata ad avere un impatto rilevante sulla prassi del pubblico impiego. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
