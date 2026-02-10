Oscar l’Academy stoppa le proiezioni sul grande schermo dei film in corsa

L’Academy ha deciso di interrompere le proiezioni dei film in corsa per il premio. La scelta arriva dopo aver constatato una bassa affluenza tra i membri, che ha portato a modificare il modo in cui i film vengono mostrati. Ora, le proiezioni sul grande schermo non ci saranno più come in passato.

L'organizzazione conferma il cambiamento nella scelta di proiettare i titoli in corsa per il premio per i membri a causa della bassa affluenza. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha preso una decisione che ha fatto e farà discutere i membri dell'organizzazione, che ha scelto di eliminare le proiezioni dei film in corsa all'Oscar prima della cerimonia di premiazione. L'annuncio è stato incluso nel Bulletin di gennaio che viene inviato tramite mail ma negli ultimi giorni l'attenzione su questa decisione è aumentata dopo che alcuni membri hanno tentato di mobilitare una protesta contro questa decisione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

