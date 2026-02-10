L’Academy ha deciso di interrompere le proiezioni dei film in corsa per il premio. La scelta arriva dopo aver constatato una bassa affluenza tra i membri, che ha portato a modificare il modo in cui i film vengono mostrati. Ora, le proiezioni sul grande schermo non ci saranno più come in passato.

L'organizzazione conferma il cambiamento nella scelta di proiettare i titoli in corsa per il premio per i membri a causa della bassa affluenza. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha preso una decisione che ha fatto e farà discutere i membri dell'organizzazione, che ha scelto di eliminare le proiezioni dei film in corsa all'Oscar prima della cerimonia di premiazione. L'annuncio è stato incluso nel Bulletin di gennaio che viene inviato tramite mail ma negli ultimi giorni l'attenzione su questa decisione è aumentata dopo che alcuni membri hanno tentato di mobilitare una protesta contro questa decisione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oscar, l’Academy stoppa le proiezioni sul grande schermo dei film in corsa

Approfondimenti su Oscar Academy

Ultime notizie su Oscar Academy

