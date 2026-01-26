È stato annunciato l’avvio delle riprese del film biografico su Giorgio Armani, diretto da un regista premio Oscar. La produzione, a cura di TAIC Funding LLC, coinvolge sceneggiatori di rilievo e si propone di raccontare la vita e l’opera del noto stilista italiano. Il progetto mira a offrire un’interpretazione autentica della figura di Armani, contribuendo a valorizzare la sua influenza nel mondo della moda e del design.

TAIC Funding LLC (The Andrea Iervolino Company) annuncia il regista e gli sceneggiatori del film biografico su Giorgio Armani Il. TAIC Funding LLC (The Andrea Iervolino Company) annuncia il regista e gli sceneggiatori del film biografico su Giorgio Armani Il produttore cinematografico Andrea Iervolino ha ufficializzato l’inizio dei lavori per una produzione cinematografica interamente incentrata sulla straordinaria parabola di Giorgio Armani. L’annuncio ha immediatamente acceso l’entusiasmo degli addetti ai lavori. Il progetto intende scavare oltre la superficie del logo per mostrare i sacrifici e la determinazione del fondatore. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Re Giorgio celebrato sul grande schermo e diretto da un premio Oscar: al via i lavori del film su Armani

Approfondimenti su giorgio celebrato

Al Cinema Odeon di La Spezia, in via Firenze 37, prosegue la nostra selezione di grandi classici e film recenti.

È in fase di sviluppo “Armani — The King of Fashion”, un biopic sulla vita di Giorgio Armani, diretto da Bobby Moresco, premio Oscar.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su giorgio celebrato

Argomenti discussi: Storia di Giorgio Armani, Re dello stile italiano, dagli esordi al grande successo nella moda; La prima sfilata firmata Leo Dell’Orco e l’omaggio a Re Giorgio di Ricky Martin, Gianni Morandi e Hudson Williams: Armani sarà eterno; Profondo Rosso a Torino: concerto Claudio Simonetti’s Goblin al Cinema Massimo; Il mistero della morte di re Giorgio V è stato svelato 90 anni dopo: come sostiene lo storico, un grottesco errore di giudizio portò alla rapida scomparsa del sovrano.

La chiesa dei Padri Passionisti ha ospitato la cerimonia che ha celebrato il 50° anniversario di matrimonio di Giorgio Fondi e Maria Pellegrino, stimata e conosciuta famiglia della cittadina dei Castelli Romani #roccadipapa #giornifelici #castelliromani #Nozz - facebook.com facebook