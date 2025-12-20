Il Natale sul grande schermo Proiezioni gratuite tra cult e fiabe
FERRARA Oggi e domani la Sala Estense si trasforma in un incantevole cinema delle feste per ospitare la Christmas Cine Week, una rassegna cinematografica pensata per regalare emozioni a spettatori di ogni età. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Musicfilm in collaborazione con Arci Ferrara, con l’ufficio stampa di Made Eventi con il patrocinio e il sostegno del Comune e Ferrara Tua, promette due giorni di puro divertimento e atmosfere natalizie, proponendo una selezione di titoli che hanno fatto la storia e riscaldato il cuore di intere generazioni. Il programma della rassegna è un viaggio attraverso alcune delle pellicole più amate e intramontabili legate alle festività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
