Orso marsicano avvistato sul monte Salviano | le immagini della fototrappola

Un orso marsicano è stato visto sul monte Salviano, in Abruzzo. La fototrappola ha catturato un’immagine in un passaggio rapido. L’avvistamento dimostra che l’area resta un rifugio importante per questa specie, considerata la più rara e minacciata del mondo.

Approfondimenti su Orso Marsicano Avvistato un orso sul monte Salviano: le immagini [VIDEO] Un orso è stato visto di nuovo nel sud della Riserva naturale Monte Salviano in Abruzzo. L'Aquila, primo orso ripreso nella Riserva del Salviano: le immagini dell'animale che esplora il suo territorio

