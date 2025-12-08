“Se ne è andato passeggiando, quasi come stesse in esplorazione, in lungo e largo per la zona meridionale della Riserva del Salviano e nel suo osservare il territorio, evidentemente nuovo per lui, non si è accorto che un occhio tecnologico indiscreto lo stava osservando”. Lo ha dichiarato l’assessore comunale alla Riserva del Salviano di Avezzano (L’Aquila), Alessandro Pierleoni, commentando le immagine delle nuove videocamere di monitoraggio, fatte installare nella Riserva del Salviano dal Comune con cui è stato possibile immortalare il passaggio di un giovane orso marsicano. “Passaggio rilevato durante la fase di raccolta dati scientifici della rete di monitoraggio per la relazione di fine anno 2025 da trasmettere al competente Servizio parchi e Riserve della Regione Abruzzo – ha spiegato l’assessore – L’avvistamento in questione è stato documentato mediante un video registrato dalla Rete di Monitoraggio Faunistico permanente, dati pervenuti insieme agli altri comunicati dalla Riserva del Salviano, attivata dal Servizio riserva nell’ottobre 2020 sotto la supervisione scientifica del dottor Mirco Masciovecchio e del collaboratore fotografo naturalista Pier Paolo Salucci, col coordinamento del Responsabile della Riserva Naturale Monte Salviano dottor Antimo Rauso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L'Aquila, primo orso ripreso nella Riserva del Salviano: le immagini dell'animale che esplora il suo territorio