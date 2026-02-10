Orrori globali per velare stragi globali e viceversa | ecco il nuovo Pandemonio il regno dei diavoli

Questa mattina si torna a parlare di un nuovo scandalo che scuote l’attenzione pubblica. Le accuse si intrecciano tra violenze, segreti e manipolazioni, rivelando come dietro le maschere di potere si nascondano delle verità scomode. La cronaca si intreccia con le indagini, mentre le vittime chiedono giustizia e i dubbi crescono.

“Diffidate del nuovo! O almeno non fatevi incantare” scriveva Giorgio Bocca in suo libro che inaugurava il nuovo millennio. Bocca aveva ragione, il nuovo è vecchio, vecchissimo, noioso come l'uomo condannato a replicare se stesso, la propria dannazione che si ammanta in nuovi panni, si serve di nuovi strumenti ma resta identica e incorreggibile. Non c'è niente di nuovo nella perversione umana e disumana degli orchi, degli Epstein che mascheravano la pedofilia dietro la pandemia e la pandemia dietro la pedofilia. Le grandi pesti, le grandi morìe ricorrenti, ogni volta che c'è da sfoltire un po' di mondo, come in quelle mail tra finanzieri: “Come facciamo a liberarci in un colpo solo dei poveracci?”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Da venerdì, i mercati finanziari hanno vissuto un’altra giornata di tensione.

Un’indagine rivela come fondazioni come l’Open Society Foundation, creata da George Soros, abbiano finanziato organizzazioni pro-Palestina e gruppi vicini all’Islam radicale in vari paesi.

