Il denaro si Soros dietro le proteste globali dei ProPal | l' inchiesta

Un’indagine rivela come fondazioni come l’Open Society Foundation, creata da George Soros, abbiano finanziato organizzazioni pro-Palestina e gruppi vicini all’Islam radicale in vari paesi. Questi collegamenti sollevano dubbi sulle influenze esterne nelle proteste globali in difesa dei diritti palestinesi, suscitando un dibattito sulla trasparenza e le motivazioni dietro tali sostegni.

In molti si stupirebbero davanti al fatto che una realtà come la Open Society Foundation, fondata e gestita per anni da Geroge Soros, ebreo nato ungherese e sopravvissuto all'Olocausto, abbia sovvenzionato onge associazioni pro-Palestina o vicine all'Islam radicale in tutto il mondo. Tanto può suonare stonata una circostanza simile, che sempre quei molti, messi difronte al fatto compiuto, non di solito non trovano niente di meglio da fare che ululare al presunto complottismo, nel tentativo di screditare - freudianamente in primis ai propri occhi-tale, effettivamente singolare, legame. Eppure le cose stanno esattamente così: a dirlo è il denaro. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il denaro si Soros dietro le proteste globali dei ProPal: l'inchiesta Leggi anche: “Militarmente preparati”. L'inchiesta che svela chi c'è davvero dietro le violenze ProPal Leggi anche: L’Intelligenza artificiale si porta dietro data center e proteste La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Trump attacca Soros e il figlio: «Da incriminare, sostengono le proteste». Il magnate (ancora) al centro di teorie del complotto - Donald Trump attacca su Truth (nuovamente) George Soros e suo figlio, accusandoli di sostenere «le proteste violente» negli Stati Uniti. ilmessaggero.it Donald Trump accusa Soros: “Organizza proteste per provocare caos”/ “Indagheremo, dovrebbe essere arrestato” - Donald Trump torna ad attaccare Soros e annuncia una indagine per verificare il reato di agitazione politica l'accusa: "Ha istigato proteste violente" Donald Trump torna ad accusare George Soros di ... ilsussidiario.net Il Tempo Quotidiano. . Dall’Iran al magnate Soros, le tre inchieste del Tempo Sul “Tempo” di oggi non una, bensì tre inchieste. La prima è quella su Hannoun e la zona grigia, cioè la variegata galassia dei fiancheggiatori, spontanei e non. La seconda, poi, ri - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.