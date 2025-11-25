Pedinano moglie e figli di Jamie Vardy e rubano in villa bottino da 100mila euro tra orologi di lusso e gioielli

Hanno pedinato la moglie e i figli di Jamie Vardy, centravanti leggenda del Leicester ora in forze alla Cremonese. Hanno aspettato che si allontanassero dalla loro villa di Salò e sono entrati prendendo tutto quello che riuscivano. È un bottino da 100mila euro quello raccolto da una banda di tre rapinatori nella lussuosa abitazione che si affaccia sul lago di Garda. Sul colpo stanno indagando i carabinieri, che al momento non hanno individuato chi siano i ladri. Il colpo durante Cremonese-Roma. Avevano monitorato per diversi giorni gli spostamenti della famiglia, in modo da sapere alla perfezione chi c’era e quando a casa. 🔗 Leggi su Open.online