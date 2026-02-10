Orlando Bloom e Luisa Laemmel | nuova coppia al Super Bowl?

Durante il Super Bowl si sono visti insieme Orlando Bloom e Luisa Laemmel. I due sono stati paparazzati tra gli spalti e in alcune suite esclusive, facendo pensare a una possibile relazione. Per ora nessuna conferma ufficiale, ma gli appassionati di gossip sono già in fermento.

Orlando Bloom e Luisa Laemmel tra spalti e suite esclusive accendendono i radar del gossip mondiale Archiviato il capitolo. Archiviato il capitolo legato ai rumor su Rachel Lynn Matthews, Orlando Bloom infiamma nuovamente le cronache rosa. L'attore britannico è stato avvistato in atteggiamenti inequivocabili al fianco della modella svizzera Luisa Laemmel durante l'ultimo Super Bowl al Levi's Stadium di Santa Clara. Nonostante manchino confermi ufficiali, l'intesa tra i due è apparsa evidente a tutti i presenti. Il divo, 49 anni, e la modella, 28, hanno attraversato le aree comuni dello stadio a braccetto, mostrandosi rilassati davanti agli obiettivi.

