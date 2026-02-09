Il Super Bowl 2026 si è concluso con la vittoria dei Seahawks, ma la vera scena da ricordare è stata l’intervista di Bad Bunny. Durante l’intervallo, il cantante ha sorpreso tutti sposando in diretta una coppia di fan, lasciando il pubblico senza parole. La partita si è svolta nello stadio di Santa Clara, ma sono stati gli eventi extra campo a catturare l’attenzione più di tutto il resto.

Il sessantesimo Super Bowl, disputato allo stadio di Santa Clara nella Bay Area californiana, verrà ricordato più per l’intervallo che per la partita stessa. I Seattle Seahawks hanno battuto nettamente i New England Patriots con un 29-13 finale, ma il vero protagonista della serata è stato Bad Bunny con uno spettacolo che ha celebrato la cultura latina e scatenato polemiche politiche ai massimi livelli. Sul campo, poco da raccontare. Seattle ha controllato senza problemi grazie a una difesa impenetrabile: sei sacks al quarterback avversario Drake Maye e due intercetti, uno dei quali trasformato in touchdown nell’ultimo quarto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Super Bowl 2026, vincono i Seahawks e Bad Bunny (che sposa una coppia in diretta)

Approfondimenti su Super Bowl 2026

I Seahawks di Seattle hanno preso il comando fin dall'inizio e hanno facilmente battuto i Patriots di Boston con un punteggio di 29 a 13.

Questa notte si gioca il Super Bowl numero 60, la partita più attesa dell’anno negli Stati Uniti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Super Bowl 2026

Argomenti discussi: Super Bowl 2026: vincono i Seattle Seahawks, le foto della vittoria sui New England Patriots; Super Bowl 2026 Seattle Seahawks-New England Patriots orario, pronostico e dove vederlo in tv; Super Bowl ai Seattle Seahawks, una grande difesa e Walker mandano i New England Patriots ko; La stramba teoria sugli infortuni nello stadio della finale del Super Bowl.

Super Bowl 2026, il programma dell'Halftime show e della finaleL'edizione 2026 del Super Bowl - la 60esima della storia - si gioca nella notte tra domenica 8 febbraio e lunedì 9 febbraio. A sfidarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks. Si parte alle 00:30 ... tg24.sky.it

I Seattle Seahawks schiantano i New England Patriots e vincono il LX Super BowlIl sessantesimo Super Bowl va ai Seattle Seahawks in maniera netta, senza possibilità di repliche. La franchigia campione della NFC si è aggiudicata ... oasport.it

I Seattle Seahawks sono campioni del Super Bowl LX! A Santa Clara arriva il secondo titolo nella storia della franchigia: una notte memorabile al Levi’s Stadium Seattle torna sul tetto della NFL #SuperBowlLX #Seahawks #NFL #DAZN #Champion x.com

Per il secondo anno consecutivo, la squadra tifata da Trump perde il SuperBowl, gran finale del football americano. Con coda di polemiche tra il presidente e il rapper Bad Bunny facebook