Orlando Bloom flirt con la modella svizzera Luisa Laemmel?

Orlando Bloom e Luisa Laemmel sono stati visti insieme durante il Super Bowl. I due sembravano molto complici, si sono scambiati sguardi e sorrisi, ma ancora nessuna conferma ufficiale. Per ora, restano solo indiscrezioni e qualche foto che fa discutere sui social.

Archiviato il flirt mai confermato con l'attrice Rachel Lynn Matthews, Orlando Bloom è tornato al centro del gossip dopo esser stato avvistato al fianco della modella svizzera Luisa Laemmel all'uscita dal Levi's Stadium di Santa Clara, subito dopo la conclusione del Super Bowl. Il 49enne e la giovane modella, 28 anni, sono stati immortalati dai paparazzi e dai passanti subito dopo la fine del Super Bowl, a braccetto e non curanti delle attenzioni. L'attore, tornato single dopo la lunga relazione con Katy Perry, è apparso rilassato e sorridente al fianco di Luisa, ma dai due non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Questa sera in TV va in onda il film "Gran Turismo", che racconta la storia di un sogno diventato realtà.

