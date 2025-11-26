Palazzo Reale di Napoli presentazione dei lavori di restauro del Giardino Romantico

Sabato 29 novembre alle ore 11,00 si terrà nella Sala Conferenze del Palazzo Reale di Napoli, la presentazione alla stampa dello stato di avanzamento dei lavori di restauro del Giardino Romantico di Palazzo Reale. Nella giornata ci saranno visite guidate per il pubblico nel Giardino Romantico del Palazzo Reale di Napoli, aperto straordinariamente per l'occasione.

Il "Davide" fu sottratto a Palazzo Reale da un generale napoleonico 225 anni fa. L'Italia sperava di tornarne in possesso, ma la cifra era troppo alta: 10 milioni di euro

A Milano a Palazzo Reale la mostra fotografica Man Ray

Napoli, Vittorio Del Tufo presenta alla Fondazione Premio Napoli il suo nuovo thriller: "Il fiume scomparso" - A Napoli, mercoledì 19 novembre alle ore 18:00, presso la Fondazione Premio Napoli (Palazzo Reale) si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Vittorio Del Tufo: "Il fiume scomparso"

"Torri in festa Torri in luce", la presentazione della XV edizione della manifestazione al Palazzo Reale di Napoli - Si terrà mercoledì 21 maggio 2025, la conferenza stampa di presentazione della XV Edizione di "Torri in Festa Torri in Luce": una manifestazione culturale che si terrà sull'isola di Ischia dal 6 al 15

Il trono del Palazzo Reale di Napoli è sabaudo e non borbonico - Il trono del Palazzo Reale di Napoli, finora considerato di epoca borbonica, in realtà è stato commissionato dalla famiglia Savoia nel 1874.