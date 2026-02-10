La pista di Bormio si prepara ad accogliere il supergigante maschile di mercoledì 11 febbraio alle 11:30. La gara, valida per le qualificazioni olimpiche Milano Cortina 2, attira l’attenzione di appassionati e atleti. Sono stati già comunicati gli orari e i pettorali, e tra i favoriti c’è anche Paris, che punta a conquistare un buon risultato. La squadra azzurra si presenta compatta e pronta a scendere in pista, con l’obiettivo di fare bene in questa importante prova.

Il supergigante maschile di Bormio, in programma mercoledì 11 febbraio alle 11:30, rappresenta una pagina significativa del percorso olimpico Milano Cortina 2026. Sulla storica pista Stelvio, i migliori specialisti della disciplina si sfideranno per un risultato che conta in chiave classifica olimpica, con l’Italia pronta a lasciare il segno grazie a una squadra competitiva e determinata. La gara si svolge sulle pendici della Stelvio, celebre tracciato che mette in evidenza tecnica e velocità. L’Italia schiera quattro atleti tra i favoriti, con un mix di esperienza e dinamismo in grado di offrire margini concreti per piazzamenti importanti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Orari e pettorali per il superG di Bormio: quando gareggia Paris e la squadra azzurra

Approfondimenti su Bormio SuperG

Questa mattina a Bormio si svolge la seconda discesa libera maschile di sci alpino.

Venerdì 6 febbraio, sulla pista Stelvio di Bormio, si tiene la terza prova di discesa libera maschile in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Ultime notizie su Bormio SuperG

Argomenti discussi: A che ora partono Goggia, Brignone e Vonn? Startlist della Discesa femminile; Startlist combinata femminile sci alpino: orari, tv, streaming, pettorali delle azzurre; A che ora parte Franzoni? E Paris? Startlist della discesa maschile; Con che n. di pettorale partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, terza prova discesa Bormio 2026: orari e tv.

