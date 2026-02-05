Orari pettorali e tv | la discesa libera di Bormio 2026 con Paris Franzoni e gli azzurri

Venerdì 6 febbraio, sulla pista Stelvio di Bormio, si tiene la terza prova di discesa libera maschile in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri si preparano con orari, pettorali e dirette tv, mentre atleti come Paris e Franzoni cercano di farsi trovare pronti per questo appuntamento importante.

Un nuovo tassello cruciale si aggiunge al percorso olimpico della discesa libera maschile: venerdì 6 febbraio, sulla Stelvio di Bormio, si svolge la terza prova cronometrata in vista delle gare valide per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. L’obiettivo è affinare traiettorie, gestione della neve e feeling con la pista, in approccio alla competizione ufficiale che assegnerà le prime medaglie del festival invernale. La terza sessione cronometrata si svolge venerdì 6 febbraio, con inizio alle 11:30, sulla pista Stelvio a Bormio. L’esercizio serve agli atleti per perfezionare le linee di discesa e consolidare il feeling con la neve valtellinese, in chiave preparatoria per la gara che assegnerà le prime medaglie dei Giochi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Oggi a Bormio torna la discesa maschile valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Venerdì 6 febbraio si svolge a Bormio la terza prova cronometrata della discesa libera maschile per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

