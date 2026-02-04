Orari e pettorali della seconda discesa libera a Bormio | quando gareggiano Paris e Franzoni

Questa mattina a Bormio si svolge la seconda discesa libera maschile di sci alpino. Gli atleti più attesi sono Paris e Franzoni, che si preparano a scendere in pista per le prove ufficiali. Gli orari e i pettorali sono stati già annunciati, e gli appassionati non vedono l’ora di assistere alle sfide sulla neve. La gara si inserisce nel programma delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, e ogni secondo conta per conquistare un posto in finale.

Nel contesto delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si svolgerà una fase cruciale del percorso di qualificazione per la discesa maschile di sci alpino. La seconda prova cronometrata rappresenta un momento decisivo per gli atleti, che si preparano a sfidarsi su un tracciato di grande livello tecnico e di alta pressione. La competizione si svolgerà giovedì 5 febbraio, con inizio alle ore 11.30, e coinvolgerà un gruppo di 44 concorrenti provenienti da 17 paesi diversi. Per questa seconda prova cronometrata della discesa di sci alpino ai Giochi di Milano Cortina 2026, la trasmissione in diretta televisiva non è prevista.

