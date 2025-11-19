Firenze operazione antidroga | sequestrati oltre 7 chili di marijuana hashish e cocaina Arrestati due uomini

Maxi operazione antidroga coordinata tra la polizia di Stato e la polizia municipale di Firenze ha portato al sequestro di un'ingente quantità di sostanze stupefacenti e all'arresto di due persone, un italiano di 50 anni e un albanese di 34 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, operazione antidroga: sequestrati oltre 7 chili di marijuana, hashish e cocaina. Arrestati due uomini

Altre letture consigliate

Nelle abitazioni dei due sono stati rinvenuti sia denaro contante che stupefacenti, grazie anche al fiuto di “Tammy”, cane antidroga in servizio presso il Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze - facebook.com Vai su Facebook

Cocaina e 20mila euro in casa: arrestati due spacciatori a Firenze - Due cittadini albanesi di 35 e 19 anni sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo nell’ambito di un’operazione antidroga ... Come scrive gonews.it

Droga e soldi in casa, arrestati due uomini a Firenze: sequestrati 115 grammi di cocaina - Arrestati, nella mattinata del 12 novembre, dai Carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo supportati dai colleghi e da unità cinofile antidroga della Compagnia di Firenze, due cittadini ... Scrive 055firenze.it

Spacciano cocaina agli studenti americani. Due in manette, sequestrati 20mila euro - Arrestati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio due albanesi, di 19 e 35 anni, entrambi rintracciati a ... Secondo msn.com