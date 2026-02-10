Open VAR | Giusto annullare il gol di Koopmeiners Contatto Gila-Cabal? Situazione veramente molto complessa perchè…

Durante la trasmissione Open VAR su DAZN, si è parlato del contatto tra Gila e Cabal che ha scatenato molte proteste da parte della Juventus e dei suoi tifosi. La discussione si è concentrata sulla decisione di annullare il gol di Koopmeiners, con gli esperti che hanno commentato che la situazione è molto complessa e non facile da giudicare. La partita si sta facendo sempre più calda, e le decisioni arbitrali continuano a tenere banco.

Durante la trasmissione Open VAR in onda sulla piattaforma DAZN, si è parlato anche del contatto tra Gila e Cabal, per il quale la Juventus e anche i suoi tifosi hanno protestato molto nei riguardi dell'arbitro Guida e della coppia di varisti Mazzoleni-Maresca. Queste le parole (con annessi audio) del componente CAN ed ex arbitro Dino .

