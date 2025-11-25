Rocchi a Open VAR | Rigore per l’Inter? E’ netto Il fatto che abbia già calciato non cambia vi spiego il motivo
Inter News 24 Rocchi spiega la ragione per cui a suo avviso la scelta di Sozza è corretta. A suo parere, è stato giusto assegnare il calcio di rigore all’Inter. Durante il recente derby di Milano, un episodio controverso ha coinvolto il rigore assegnato a favore dell’Inter. Il centrocampista Hakan Çalhano?lu, incaricato di calciare il penalty, ha visto il suo tentativo parato da Mike Maignan, portiere del Milan. Tuttavia, la concessione del rigore è stata preceduta da una revisione del VAR, che ha confermato la decisione dell’arbitro di assegnare il calcio di rigore. L’episodio ha sollevato discussioni, ma è stato sottolineato come il VAR intervenga solo in situazioni di falli imprudenti, un criterio che è stato applicato correttamente. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
#FiorentinaJuve, scandalo #Vlahovic: l'imbarazzante operato al VAR di #Guida, dopo #Aureliano a Verona e #Meraviglia con la Lazio. #Rocchi a Open Var, popcorn. Di sicuro una cosa sola: PABLO MARÌ È ANCHE IL PRIMO A TRATTENERE VLAHOVIC, bas Vai su X
OPEN CLASS SPECIALE! con PEPPE SPINOLA Jazz · Funk · Commercial Giovedì 20 Novembre - Ore 17:30 ASD Formazione Danza Iolanda Rocchi Via Firenze, 34 – Frosinone Info & Prenotazioni Tel / WhatsApp: 392 603 4673 – 392 226 222 - facebook.com Vai su Facebook
Open Var, Rocchi: "Rigore Vlahovic in Fiorentina-Juventus? L'avrei fischiato anche io, ma la revisione è corretta" - E poi: " Vlahovic se lo tira in basso, sembra quasi più... Secondo msn.com
L'analisi delle situazioni dubbie nella 12esima giornata: qui Fiorentina-Juventus - Consueto appuntamento con Open Var e l'analisi degli episodi da moviola dell'ultima giornata di campionato, la dodicesima. Si legge su calciomercato.com
Open VAR, rigore Inter nel derby. VAR: "Intervento imprudente di Pavlovic". Sozza: "Ok rigore". Per Rocchi decisione corretta - Come ogni martedì, su DAZN è uscita la nuova puntata di "Open VAR", programma nel quale vengono analizzati alcuni episodi arbitrali dell'ultima giornata di Serie A. Scrive milannews.it