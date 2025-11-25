Rocchi a Open VAR | Rigore per l’Inter? E’ netto Il fatto che abbia già calciato non cambia vi spiego il motivo

Inter News 24 Rocchi spiega la ragione per cui a suo avviso la scelta di Sozza è corretta. A suo parere, è stato giusto assegnare il calcio di rigore all’Inter. Durante il recente derby di Milano, un episodio controverso ha coinvolto il rigore assegnato a favore dell’Inter. Il centrocampista Hakan Çalhano?lu, incaricato di calciare il penalty, ha visto il suo tentativo parato da Mike Maignan, portiere del Milan. Tuttavia, la concessione del rigore è stata preceduta da una revisione del VAR, che ha confermato la decisione dell’arbitro di assegnare il calcio di rigore. L’episodio ha sollevato discussioni, ma è stato sottolineato come il VAR intervenga solo in situazioni di falli imprudenti, un criterio che è stato applicato correttamente. 🔗 Leggi su Internews24.com

