Durante la partita tra Parma e Juventus, l’arbitro Tonolini ha spiegato a Open VAR perché ha dato il cartellino giallo a McKennie. Ha detto che il contatto tra il centrocampista statunitense e Troilo era da sanzionare e ha illustrato il motivo dietro alla decisione dell’arbitro Forneau. La moviola ha confermato che la scelta è stata corretta.

Moviola Parma Juve, Tonolini ai microfoni di Open Var ha analizzato il contatto fra McKennie e Troilo soffermando sulla decisione di Forneau. La sfida tra ducali e bianconeri ha lasciato dietro di sé una scia di discussioni che ha trovato una risposta definitiva nei salotti di Open Var. Al centro delle polemiche è finito un contatto ruvido che ha visto protagonista McKennie su Troilo, scatenando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori sulla corretta interpretazione del regolamento. Per fare chiarezza è intervenuto Tonolini, componente della CAN, che ha analizzato nel dettaglio la dinamica dell'azione e la scelta dell'arbitro Fourneau.

© Juventusnews24.com - Moviola Parma Juve, Tonolini a Open VAR: «Contatto McKennie Troilo? Giusto dare il giallo. Vi spiego il motivo»

Nel match tra Cagliari e Juventus, Tonolini di Open VAR ha analizzato il contatto tra Miretti e Mazzitelli, spiegando le motivazioni dietro la revoca del rigore ai bianconeri.

