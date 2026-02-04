Moviola Parma Juve Tonolini a Open VAR | Contatto McKennie Troilo? Giusto dare il giallo Vi spiego il motivo
Durante la partita tra Parma e Juventus, l’arbitro Tonolini ha spiegato a Open VAR perché ha dato il cartellino giallo a McKennie. Ha detto che il contatto tra il centrocampista statunitense e Troilo era da sanzionare e ha illustrato il motivo dietro alla decisione dell’arbitro Forneau. La moviola ha confermato che la scelta è stata corretta.
Moviola Parma Juve, Tonolini ai microfoni di Open Var ha analizzato il contatto fra McKennie e Troilo soffermando sulla decisione di Forneau. La sfida tra ducali e bianconeri ha lasciato dietro di sé una scia di discussioni che ha trovato una risposta definitiva nei salotti di Open Var. Al centro delle polemiche è finito un contatto ruvido che ha visto protagonista McKennie su Troilo, scatenando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori sulla corretta interpretazione del regolamento. Per fare chiarezza è intervenuto Tonolini, componente della CAN, che ha analizzato nel dettaglio la dinamica dell’azione e la scelta dell’arbitro Fourneau. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Parma Juve
Moviola Cagliari Juve, Tonolini a Open VAR: «Il rigore revocato ai bianconeri? Decisione giusta. Vi spiego il perché»
Nel match tra Cagliari e Juventus, Tonolini di Open VAR ha analizzato il contatto tra Miretti e Mazzitelli, spiegando le motivazioni dietro la revoca del rigore ai bianconeri.
Rocchi a Open VAR: «Rigore per l’Inter? E’ netto. Il fatto che abbia già calciato non cambia, vi spiego il motivo»
Ultime notizie su Parma Juve
Juventus, step on foot di McKennie era da rosso? La sentenza di Tonolini fa discutereLa 23ª giornata di Serie A si è conclusa e, come di consueto, ad Open Var sono stati analizzati tutti i casi da moviola relativi alle partite in programma. Tante le polemiche per quel che è accaduto i ... msn.com
Tonolini a Open Var: Lo step on foot di McKennie non è da rosso, ecco perchéLa trasmissione di Dazn spiega e giudica le decisioni arbitrali prese nella 23ª giornata di Serie A: È una situazione al limite, ma... ... corrieredellosport.it
Moviola #ParmaJuve Trovi tutto qui x.com
Moviola Parma Juve Le immagini del match - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.