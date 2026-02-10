juventus bergonzi attacca guida sul contatto gila cabal

La Juventus protesta dopo l’arbitraggio di Bergonzi. L’episodio che ha portato alla decisione su Gila-Cabal ha fatto infuriare i bianconeri. L’allenatore Guida è stato criticato duramente per aver mancato di proteggere il suo giocatore, mentre l’episodio chiave ha riacceso le polemiche sulla gestione degli arbitri. La partita si fa sempre più tesa.

L’episodio che ha sfavorito la Juventus Teun Koopmeiners aveva sbloccato la sfida tra Juve e Lazio su un’azione che aveva visto in precedenza anche un brutto intervento di Gila su Cabal in area di rigore. Guida vede un fuorigioco di Thuram, pensando che abbia toccato il pallone della conclusione quando in realtà L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

L’arbitro Marco Guida si trova al centro di nuove polemiche dopo la partita all’Allianz Stadium.

Bergonzi non si dà pace per un episodio che ha fatto discutere.

Rigore Cabal: tutti, ma proprio tutti, contro Guida L'intervento di Gila su Cabal non è stato punito con il penalty. E le opinioni sono tutte in una direzione #Tuttosport #Cabal #Juventus #Lazio facebook

Paolo DI CANIO ha parlato in una breve intervista sul presunto RIGORE Cabal-Gila in JUVENTUS-LAZIO: ecco il suo pensiero, piuttosto netto... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #DiCanio #intervista #JuventusLazio #rigore #GilaCab x.com