Netflix annuncia il ritorno di ONE PIECE | la Rotta Maggiore – Il trailer

Netflix conferma il ritorno di ONE PIEPECE: La Rotta Maggiore, il nuovo capitolo della serie. Dopo il grande successo internazionale, l’attesa si concentra sulla prossima fase della storia dei protagonisti. Il trailer ufficiale anticipa un’uscita imminente, offrendo agli appassionati l’opportunità di scoprire nuovi dettagli e sviluppi. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul debutto di questa stagione.

(Adnkronos) – Il fenomeno globale di ONE PIECE si prepara a tornare su Netflix con l'attesissimo capitolo dedicato alla "Rotta Maggiore". Dopo un debutto nel 2023 che ha visto la serie dominare le classifiche in oltre 75 Paesi, la produzione ha confermato che i nuovi episodi saranno rilasciati il 10 marzo 2026. Il teaser trailer .

