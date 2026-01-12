One Piece | Verso la Rotta Maggiore – Il nuovo teaser svela Nico Robin e la data d’uscita su Netflix

Il nuovo teaser di One Piece: Verso la Rotta Maggiore anticipa l'arrivo della seconda stagione sulla piattaforma Netflix. Il breve video presenta i primi dettagli sui personaggi principali, tra cui Nico Robin, e conferma la data di uscita. La serie, basata sull’omonimo manga, continua a mantenere alta l’attenzione dei fan e degli appassionati di avventure piratesche.

Il fenomeno globale di One Piece sta per tornare su Netflix. Il nuovo teaser trailer della seconda stagione della serie live-action ha finalmente svelato i primi sguardi ravvicinati ai nuovi protagonisti, confermando le altissime aspettative dei fan. Tra le novità più attese spiccano l’organizzazione criminale Baroque Works e l’iconica Nico Robin. Quando esce One Piece Stagione 2? Segnate la data sul calendario: i nuovi episodi di One Piece arriveranno su Netflix il 10 marzo. La ciurma di Cappello di Paglia è pronta a salpare nuovamente verso avventure ancora più epiche e pericolose. Il debutto di Nico Robin e la minaccia dei Baroque Works. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

