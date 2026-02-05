Una vicina di casa ha raccontato di aver prestato la sua auto per portare Ylenia Musella in ospedale. La donna ha visto la giovane coperta di sangue e ha deciso di aiutarla, mentre il fratello Giuseppe piangeva in lacrime dopo averla accoltellata. La scena si è svolta ieri pomeriggio, poco prima che arrivassero le forze dell’ordine.

Continuano le indagini sull’omicidio di Ylenia Musella, gli inquirenti stanno cercando di verificare se il fratello, reo confesso, abbia detto la verità circa la dinamica e il movente. Ai microfoni di Dentro La Notizia ha parlato una testimone che ha visto la ragazza a terra coperta di sangue. Il racconto delle testimone su Ylenia Musella Il rapporto tra Ylenia e il fratello Gli accertamenti sulle dichiarazioni di Giuseppe Musella Il racconto delle testimone su Ylenia Musella Un donna, a Dentro la notizia, ha detto di essere andata a prendere il figlio a scuola. Quando è rincasata, ha sentito delle urla e si è affacciata per vedere quanto stava accadendo nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Ylenia Musella, il racconto della testimone sul fratello Giuseppe in lacrime dopo averla accoltellata

Approfondimenti su Ylenia Musella

Questa notte a Napoli, gli agenti hanno arrestato Giuseppe Musella, il fratello di 28 anni, sospettato dell’omicidio della giovane Ylenia Musella di 22 anni.

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, per l’omicidio della giovane di 22 anni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ylenia Musella

Argomenti discussi: Omicidio Jlenia Musella, il fratello confessa: È per il mio cane che abbiamo litigato; 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane; Arrestato il fratello di Ylenia Musella, uccisa a 22 anni a Napoli: ha confessato; ?Ylenia Musella, il fratello Giuseppe: L'ho uccisa per la musica alta, volevo dormire.

Omicidio Ylenia Musella, il racconto della testimone sul fratello Giuseppe in lacrime dopo averla accoltellataUna vicina di casa ha detto di aver visto Ylenia Musella coperta di sangue e di aver subito acconsentito a prestare l'auto per portarla in ospedale ... virgilio.it

Ylenia, uccisa in strada dal fratello. Confessa Giuseppe Musella: la lite per la musica alta, le botte, poi la coltellataL’ha aggredita e poi scaricata in pronto soccorso in fin di vita: Non volevo che morisse. Dopo qualche ora si è costituito. La madre e il patrigno sono in carcere, l’uomo è ritenuto un boss della Ca ... quotidiano.net

Emergono nuovi dettagli sulla dinamica dell’omicidio di Ylenia Musella, 22enne uccisa a Napoli dal fratello. Giuseppe Musella avrebbe raccontato di aver lanciato il coltello contro Ylenia da otto metri di distanza. Una versione, come detto, che è al vaglio degli facebook

L'omicidio di Ylenia Musella a Ponticelli. Le parole del fratello, reo confesso: ascoltava la musica a volume troppo alto, non riuscivo a dormire, le ho lanciato il coltello. x.com